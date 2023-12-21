Lise öğrencisi Alperen Konukbay, 'Dünyanın En Etkili 100 Genci' listesine girdi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:01

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:01

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencisi Alperen Konukbay, katıldığı uluslararası bir proje yarışmasında işitme engelliler için geliştirdiği uygulama ile "Dünyanın En Etkili 100 Genci" listesinde yer aldı. 17 yaşındaki öğrenci, bu başarısı ile 2024 yazında Oxford Üniversitesi'nde düzenlenecek özel bir zirveye de davet edildi. Rise Challenge, Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ile Oxford Üniversitesi bünyesindeki RhodesTrust Vakfı tarafından desteklenen, ‘Rise for the World' inisiyatifi tarafından her yıl dünya genelinde düzenleniyor. Listede toplum sorunlarına duyarlı projelerle başvuru yapan ve gelecek vadeden 15-17 yaş grubundan gençler yer alıyor. Bu yıl 170 farklı ülkeden yaklaşık 430 bin başvurunun yapıldığı yarışmada 12. sınıf öğrencisi Alperen Konukbay, işitme engelliler için geliştirdiği uygulama ile "100 Rise Global Winners" listesine girmeye hak kazandı. Geliştirdiği uygulama ile yazılı metinleri işaret diline çevirmeyi başaran Konukbay, işitme engelli çocukların daha etkili ve hızlı okuma-yazma öğrenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Yazılım uygulamasını geliştirirken işitme engelli öğrencilerin okumayı öğrenirken karşılaştığı güçlüklerin tespiti için Ankara'daki özel eğitim okullarındaki öğretmenler ve öğrenciler ile gönüllü olarak zaman geçirdiğini belirten Konukbay, "Buradaki deneyimlerim işitme engelli öğrencilerin karşılaştığı zorlukları görmemi sağladı ve sonrasında yapay zekâ temelli bir uygulama geliştirmeye başladım. Herhangi bir metin türünü görsellerle eşleştirmeyi başararak, işitme engelliler için okumayı kolaylaştıran uygulamayı hayata geçirdim. Tüm bu süreçte işitme engelli öğrenciler ve öğretmenleri ile yakından çalışma fırsatı buldum” dedi. Konukbay, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçtiğini ve uygulamasının EBA'ya entegrasyonu için de görüşmeler yaptıklarını belirtti. Böylelikle, Türkiye'deki yaklaşık 150 bin işitme engelli öğrenciye EBA sistemi üzerinden ulaşılması hedefleniyor.

'Engellilerin hayatlarına dokunabilmek amacıyla kodluyorum'

Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için “akıllı bir baston” geliştiren Kürşat Ceylan'ın kendisine ilham verdiğini belirten Konukbay, “Engellilerin hayatlarına dokunabilmek amacıyla kodluyorum. Üniversitede bilgisayar mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, tüm dünyadaki engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yazılım geliştirme, ar-ge ve inovasyon faaliyetleri yürütmeyi hayal ediyorum” diye konuştu. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Müdürü Tamer Atacan ise, öğrencisinin başarısı hakkında şunları kaydetti:

“Okulumuzu ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Bilim İnsanı Yetiştirme Programı öğrencimiz Alperen Konukbay hepimizin gururu oldu. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gösterdiği duyarlılıktan ötürü kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Öğrencimiz 2024 yılı ağustos ayında Oxford Üniversite'sinde gerçekleştirilecek üç haftalık zirveye katılma daveti de aldı. Böylelikle, Kolej Marşı'nda ‘bozkırda yeşil bir yuva bilgi yuvası' olarak anılan okulumuzdan Oxford'a uzanan bir yol oldu Alperen için. Onun bu başarısı eminim ki bilim ve teknolojiye gönül vermiş tüm öğrencilerimize ilham verecektir.”