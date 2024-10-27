Manisa’da bir eğitimcinin disiplin cezasının siyasi bağlantıları sayesinde iptal edildiği öne sürüldü

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma dosyası sonucu geçtiğimiz haftalarda disiplin cezası alan 16 öğretmene yer değişimi tedbiri uygulandı. Okul dışında bir etüt merkezinde çalıştığı gerekçesiyle ceza alan öğretmenlerden birinin cezası ise iddiaya göre siyasi bağlantıları kullanılarak iptal edildi. Konuyu sormak için il milli eğitim müdürlüğüne giden eğitimciler, “Bu bizi aşar” yanıtıyla karşılaştı.

Konuya ilişkin Eğitim İş Manisa 1 No’lu Şube Yönetimi adına Özlük Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri Ferdi Çağtay Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Çağtay, “Bu 16 kişiden biri olan Manisa Fen Lisesi’nde görev yapan B.T. adlı öğretmenin önce Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verildiğini biliyoruz. Ancak bu öğretmenin kararnamesinin göreve başlamadan iptal edilerek tekrar Manisa Fen Lisesi’ne verildiğini öğrendik. Bu adaletsizliğin sebebini sormak için il milli eğitim müdürlüğüne giderek bilgi almak isteyen öğretmenlerin ‘Bu konu bizi aşıyor’ cevabını aldıklarını ve `Sizi merkezde tutmak için epey uğraştık’ dendiği duyumunu aldık. İl milli Eğitim Müdürlüğü bu cevabıyla torpil yaptığını itiraf etmiştir” dedi.

‘KADROSU KAPATILDI’

Norm fazlası atamaları sırasında B.T.’nin görev yeri değişeceği için eski okulunda norm kadronun açık görüldüğünü ancak bu kadronun daha sonra kapatılarak listeden çıkarıldığını kaydeden Çağtay, bu okula tayin isteyecek öğretmenlerin de mağdur olduğu vurguladı.

‘TANIDIK YETERLİ Mİ?’

Çağtay, “16 kişiden sadece B.T’nin atamasını iptal ederek dosyada suçun aslında işlenmediği mi söylenmektedir yoksa suç işlense dahi bir telefon ile bu atamayı iptal ettirebilecek mevki sahibi tanıdığınızın olması yeterli midir? Acilen iptal edilen bu atama kararnamesi tekrar çıkarılmalı, vicdanları yaralayan bu adaletsizlik düzeltilmeli ve bu şaibe ortadan kaldırılmalıdır. Bu hukuk tanımaz tavır ve yaklaşım kabul edilemez” ifadelerini kullandı.