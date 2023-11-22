MEB 1. dönem 2. sınavlar ne zaman? Ortaokul ve lise ikinci sınavlar ne zaman yapılacak?

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:10

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:10

MEB tarafından ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarının yurt genelinde ortak sınav olarak yapılacağı açıklanmıştı. Sınav tarihleri açıklandı. Peki, MEB 1. dönem 2. sınavlar ne zaman? Ortaokul ve lise ikinci sinavlar ne zaman yapılacak?

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Okullarda 1. dönem 2. ortak sınavlar 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Öğrenciler 25 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

HER DÖNEM KAÇ SINAV YAPILACAK?

Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILACAK?

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak