Sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 21 Nisan’da başlayıp 5 Mayıs’ta tamamlanmıştı. Başvuruların ardından sözlü mülakat işlemleri 23 Haziran’da başladı ve Ağustos ayı içerisinde sona erdi. Sözlü sınavda 60 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak. Peki, MEB 15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen ataması mülakatları Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başlamıştı.

Öğretmen ataması mülakat sonuçlarının bugün (29 Ağustos) cuma günü erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama bulunmazken sonuçların en geç saat 22.00’a kadar paylaşılması öngörülüyor.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğretmen ataması mülakat sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler. MEB tarafından açıklanan takvime göre adaylar sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilecekler.