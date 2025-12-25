Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1. dönem 2. yazılı sınav uygulamaları bu hafta başladı. Öğrenciler ve veliler, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflar için yapılacak ortak sınavların oturum ve sonuç tarihlerini araştırıyor. Peki, MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavlar ne zaman? 1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

1. dönem 2. yazılı sınavları, 22 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 9 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

1. DÖNEM 2. YAZILI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortak sınav sonuçlarının, sınav uygulamalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

2. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

2. dönem 1. yazılı ortak sınavları Nisan 2026 ayında yapılacak. Buna göre;

6. sınıf Türkçe dersi: 7 Nisan Salı

6. ve 8. sınıf matematik dersi: 8 Nisan Çarşamba

10. sınıf matematik dersi: 9 Nisan Perşembe

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi: 10 Nisan Cuma günü uygulanacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026 ayında gerçekleştirilecek.

7. sınıf matematik dersi: 2 Haziran Salı

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi: 3 Haziran Çarşamba günü yapılacak.