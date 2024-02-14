MEB açıkladı: Okul süresi artıyor! Tatil süresi kısalıyor mu? Yaz tatil süresi kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığına başladı. Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği bu konu araştırılıyor. Peki, Tatil süresi kısalıyor mu? Yaz tatil süresi kaç gün olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:00
MEB açıkladı: Okul süresi artıyor! Tatil süresi kısalıyor mu? Yaz tatil süresi kaç gün olacak?
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MEB tatil süreleri azalıyor. Eğitim süresi ise uzuyor. MEB değişiklik için kolları sıvadı. MEB 180 olan eğitim iş günü süresini yılda 200 gün okula gidecek şekilde ayarlamaya hazırlanıyor. Peki, Tatil süresi kısalıyor mu? Yaz tatil süresi kaç gün olacak?

ARA TATİL UYGULAMASI KALKTI MI?

MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek.

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Yapılacak beklenen düzenlemeyle 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor.

Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

DİĞER ÜLKELERDE NASIL?

Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da bir öğrenci yılda 190 gün okula gidiyor. Singapur'da 193 gün, Kanada ve Şanghay'da 194 gün, Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gidiliyor.

Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.

Yeni Zelanda 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur, Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6.5 hafta, Tayvan, Şanghay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11.5 haftalık yaz tatili süresine sahip. İsveç'te öğrenciler 10 hafta, İngiltere'de ise 6 hafta yaz tatili yapıyor.


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