Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için hazırlanan adaylar, başvuru sürecinin ardından sınav takvimini yakından takip ediyor. Adaylar, güncel sınav tarihini ve giriş belgelerinin erişime açılacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, MEB AGS, ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav tarihi ne zaman 2026?

2026 MEB AGS VE ÖABT SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile ÖABT oturumları, yapılan erteleme sonrasında 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

MEB AGS VE ÖABT SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav yerleri ve salon bilgilerini içeren belgeler henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin ilerleyen günlerde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması beklenmektedir.

2026 MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçilecek ve sonuç takvimi ÖSYM tarafından işletilecek. Güncel duyurulara göre, 2026 MEB AGS ve ÖABT sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.