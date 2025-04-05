MEB eleştirilere kulağını kapasa da kendi belgesinde acı tabloyu itiraf etti: Öğretim izlencesi karşılanmıyor

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet raporunda; kurumsal zayıflıklar arasında “işletmelerin öğrencilerin beceri eğitiminin niteliği konusunda duyarlı olmaması” nedeniyle mesleki ve teknik eğitim sürecinde öğretim izlencesinin (müfredat) yeterli oranda karşılanmadığı belirtildi. Buna karşın hedefler arasında yine “çocuk işçi sağlamak” konusunda eleştirilen mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarının OSB’lerle eşleştirilmesi yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) piyasacı eğitim anlayışı nedeniyle mesleki ve teknik eğitim kapsamında öğrenciler işletme, fabrika ve/veya atölye benzeri üretim yerlerinde çalıştırılması sürüyor. Bu uygulamaya uzmanlardan ve yurttaşlardan tepkiler sürerken, bakanlık mesleki ve teknik eğitimde özel sektörün gereksinim ve ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerini sürdürüyor. Ancak, bakanlık gelen eleştirilere kulağını kapasa da kendi belgesinde acı tabloyu itiraf etti.

İŞLETMELERİN DENETİMİ ‘ŞİMDİ’ HEDEFLENDİ...

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunda, kurum zayıflıkları arasında mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere eğitim verilemediğini belirtti. Raporun ilgili kısmında; işletmelerde gerçekleşen mesleki ve teknik eğitim sürecinin öğretim izlencesinin (müfredat) karşılanamadığını, işletmelerin bu konuda gerekli duyarlılığı ve görevi yerine getiremediği belirtildi. Söz konusu zayıflığın giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirtilmesinde ise bakanlık bir eksiliği daha açık etti. Bakanlık, zayıflığın giderilmesi için okul koordinatör öğretmenleri ve iş müfettişleri tarafından etkili denetimlerin ve yaptırımların uygulanması için “teftiş modeli” geliştirilmesi ve bu yönde mevzuat düzenlemelerin yapılacağını belirtti. Böylece bakanlık, işletmelerin sağlıklı bir denetimden geçmediğini de belirtmiş oldu.

SORUNA KARŞIN ‘SEKTÖRLEŞMEYE’ DEVAM

Bu soruna karşın, aynı belgede yer alan “öneri, tedbir ve beyan” bölümünde ise ne eğitimde ne de işgücünde olan gençlerin mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi hedeflenirken, “çocuk işçilik sağlama” olarak eleştirilen mesleki eğitim merkezlerinin (MESEM) yaygınlaştırılması da öneri kısmında yer aldı. Ayrıca, eşleştirilmesi yapılmayan OSB’lerin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarıyla eşleştirilmesi hedefi de belgede yer aldı. Öğretim izlencesi sorununa ilişkin de hedefler arasına “belirlenen yeni meslek alanlarıyla ilgili öğretim programları hazırlama/güncelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi” hedefi de kondu.