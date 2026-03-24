Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan “Finansal Okuryazarlık” dersi içerikleri, ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulamaya alındı. Peki, MEB Finansal Okuryazarlık dersi nedir? Finansal Okuryazarlık ders konuları neler? İşte ayrıntılar...

FİNANSAL OKURYAZARLIK DERSİ NEDİR?

Finansal okuryazarlık; bireylerin parayı kullanma ve yönetme konusunda bilgi sahibi olması, bütçe oluşturabilmesi, tasarruf yapabilmesi, yatırım kararları alabilmesi ve borçlanma süreçlerini akılcı şekilde yönetebilme yetisidir. Temel amacı ise bireyin yaşamı boyunca karşılaştığı finansal fırsat ve riskleri doğru değerlendirerek en uygun kararları almasını sağlamaktır.

FİNANSAL OKURYAZARLIK DERS KONULARI NELER?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sunulan materyallerle desteklenen derslerde, her eğitim kademesine uygun farklı içerikler paylaşıldı. Bu kapsamda; ilkokul düzeyinde paranın tanınması, ihtiyaç ve istek ayrımı ile kumbarada biriktirme kültürü ele alınırken, ortaokul kademesinde bütçe planlama, bilinçli tüketim, temel bankacılık kavramları ve tasarruf yöntemleri üzerinde duruldu. Lise düzeyinde ise yatırım araçları, enflasyon, kredi ve kredi kartı yönetimi ile finansal matematik konuları öne çıktı.