'MEB'in, bünyesinde barındırması endişe verici'

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak önceki gün beraat ettti. Mahkeme, hakaret suçunun ‘alenen işlenmediğini’ belirtti. Mahkeme çıkışı tekbirlerle karşılanan Avuşmak “Adalet yerini buldu” dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt beraat kararına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. "Devr-i AKP’de ülkemizin geldiği durumun bir örmeği daha yaşandı" diyen Bozkurt, "Yargımızın bu kararından daha endişe verici olan ise; Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocuklarımızı 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' bireyler olarak yetiştirip muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefine ulaşabilmeleri için dünya çocukları ile yarışabilecekleri bilimsel bilgi ile donatmakla görevli olduğunu göz ardı edip eğitim sistemini sistematik olarak laik bilimsel temelinden uzaklaştırması, 4+4+4 ucubesi ile temel eğitimi kuşa çevirmesi, okullarımızı tarikat ve cemaatlerin cirit attığı kurumlara dönüştürmesi ve böyle Atatürk düşmanı öğretmenleri bünyesinde barındırmasıdır" dedi.