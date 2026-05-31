MEB’in TÜGVA ısrarı: Protokol 2030’a uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), iktidara yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile yaptığı işbirliği protokolünü 2030 yılına kadar uzattığı ortaya çıktı.

Danıştay’ın yıllar önce benzer içerikteki protokole ilişkin iptal kararı vermesine karşın sürdürülen işbirliği, eğitim çevrelerinde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Protokolde devlet okullarında “sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler” yürütüleceği belirtilirken TÜGVA’nın yaz okulu programlarında “Kuranıkerim”, “Temel Dini Bilgiler” ve “Hadis” derslerine yer vermesi eleştirilere neden oldu. Vakfın çeşitli illerdeki devlet okullarında düzenlediği yaz okulu faaliyetlerinde değerler eğitimi ve dini içerikli etkinliklerin de bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

Cumhuriyet’e konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Genel Başkanı Deniz Ezer, “Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında imzalanan ve 2030 yılına kadar uzatılan protokol, eğitim sisteminin laik, bilimsel ve kamusal niteliğine yönelik müdahalelerin devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu protokol yeni değildir. Yıllardır farklı isimler altında sürdürülen uygulamalarla devlet okulları belirli vakıf ve derneklerin faaliyet alanına dönüştürülmüş, eğitim hizmetleri kamusal niteliğinden uzaklaştırılmıştır” dedi. Geçmişte Danıştay’ın aynı doğrultudaki uygulamalara ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsatan Ezer, buna karşın benzer uygulamaların sürdürüldüğünü vurguladı.