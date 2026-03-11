Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, 2026 İOKBS başvuruları bugün sona erecek. Peki, MEB İOKBS kılavuzu ile 2026 Bursluluk Sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

Kılavuza göre Bursluluk Sınavı başvuruları 11 Mart 2026 Çarşamba günü sona erecek.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu, okul müdürlüğünce 13 Mart 2026 tarihi saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onaylanacak. Süresi içerisinde geçerli başvuru evraklarını ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları reddedilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 9 Şubat-11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacaktır. c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi okul müdürlüğü tarafından 1 (bir) yıl süre ile saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;

a. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Ek-2 formu doldurulup bu form eğitim müşavirlik/ataşeliklerine, bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklarına teslim edilerek yapabileceklerdir.

b. Kılavuzda yer alan “EK-2 Yurt Dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan eğitim müşavirlik/ataşelik yetkililerine, bunların bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklarca odshgm.yerlestirmedegerlendirme@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir.

Ayrıca odshgm.yerlestirmedegerlendirme@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/ANKARA adresine en geç 13 Mart 2026 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2025 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2026 Mali Yılı için tespit edilen 250.000 (iki yüz elli bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2025 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2025 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

“Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.