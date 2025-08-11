24 Temmuz'da LGS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, tercihlerini yapan adaylar MEB'in yapacağı sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2.nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
MEB LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8 Ağustos’ta tamamlanan ilk nakil döneminin ardından, yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru süreci 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre, LGS 2. nakil başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.
MEB LGS 2.NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.