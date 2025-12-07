Ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceklerini şekillendiren, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara giriş hakkı tanıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için 2026 yılı takvimi belli oldu. Peki, MEB Liselere Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? LGS 2026 ne zaman yapılacak?

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

8’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

LGS 2026 BA ŞVURUSU NE ZAMAN?

LGS 2026 başvuru tarihi henüz belli olmadı. Söz konusu sınavın başvuru tarihi, ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacak.