MEB, Nurcu yazarın ‘Esma-i Hüsna Ansiklopedisi’yle çocuklara canlıları anlatacak

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), attığı her adımla milli eğitimi dinsel eğitime dönüştürüyor. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”yle Din Öğretimi Genel Müdürlüğü çocuklara canlıları Allah’ın 99 isimiyle tanıtmak için yeni bir gösterim serisi başlattı. Bakanlığın, “çocukların çevreye ve yaşadığı dünyaya ilgisinin artmasını ve bu vesileyle de yaratıcısını tanımak” ifadeleriyle amacını açıkladığı “Esma-i Hüsna Ansiklopedisi” adlı gösterim serisiyle çocuklara canılılar örneklerle anlatılacak.

MEB’in sayfasında söz konusu izlencenin Nurcu çocuk kitabı yazarı Nurefşan Çağlaroğlu’nun aynı adı taşıyan çocuk kitabından uyarlanarak hazırlandığı belirtildi. Nurefşan Çağlaroğlu, Nur Cemaati’ne yakın olduğu bilinen şair-yazar Taha Çağlaroğlu’nun kızı. Aynı zamanda Nurefşan Çağlaroğlu, Nur Cemaati’nin “Okuyucular” kolunun yayın organlarından “Dost FM” radyo kanalında hazırladığı “Çocuk Kalpli Kitaplar” adlı programla da biliniyor.

‘KUŞLAR KUDDÜS DİYE ÖTÜŞÜR’

Bakanlık söz konusu izlenceye ilişkin üç gösterimi de müdürlüğe ait sosyal medya hesabından yayımladı. Söz konsu gösterimlerden birinde Tanrı’nın 99 isminden “Rahman” adı yağmur üzerinden anlatıldı. Söz konusu gösterimde “Rahman” için; “Rahman olan Allahımıza yağmur damlaları adedince teşekkürlerimizle. Sen yarattığın hiçbir şeyi rahmetinin dışında bırakmazsın. Rahmet ve bereketinle yıka dünyayı Allah’ım” denildi. Serinin 2. gösteriminde ise 99 isimden biri olan “Kuddüs” (kusurdan arınmış) adı karidesler üzerinden tanıtıldı. Karideslerin denizleri temizleyen canlılar olarak tanıtıldığı gösterimde şu ifadelere yer verildi:

“Rüzgâar süpürür, bulutlar sünger gibi su sıkar her yere; yağmurlarla şakır şakır yıkanır yaşadığımız her yer. Tertemiz hava, ardından çiçek kokularıyla elele tutuşur. Kuşlar ‘kuddüs’ diye ötüşür. Her yer ‘Kuddüs’ olan yaratıcımızın emriyle temizlenir. Çünkü Allah temizdir, temiz olanı sever. Bizi temiz kıl, tertemiz yollar göster bize Allah’ım.”

‘BASİR’ İSMİ DE ANLATILDI

Serinin üçüncü gösteriminde ise 99 isimden “Basir” (açık ya da gizli olan her şeyi görüp duyan) ismi baykuşlar üzerinden anlatıldı. Gösterimde baykuşların işitme ve görme yeteneklerinin gelişmiş olduğu, karanlıkta cisimleri net gördükleri vurgulandı. Baykuşların bu özelliklerinden hareketle gösterimde; “Biz baykuşlara bu özelliği veren yaratıcımız ‘Basir’dir. Allah biz biz baykuşların gördüklerini de görmediklerini de görür. İyilikleri de görür, kötülükleri de... Çünkü o Basir’dir. Basir olan Allah’a gördüğümüz varlıklar sayısınca teşekkürler” ifadelerine yer verildi.