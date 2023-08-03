Meb, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
?? 2023 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) August 3, 2023
??https://t.co/fKITD3pT4c pic.twitter.com/HAf5Z8UwAc
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