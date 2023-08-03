Meb, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 20:19
Meb, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.


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