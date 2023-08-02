Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni atamalar... 14 daire başkanı değişti
Eski İşleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde göreve getirilen 24 ilin emniyet müdürünün görevden alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarında da yeni atamalar yapıldı. Son birkaç günde EGM'deki görevden almalar ve yeni atamalar, akıllara 'Emniyet'te Soylu dönemi bitiyor mu?' sorusunu getirdi.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde göreve getirilen 24 ilin emniyet müdürünün görevden alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarında da yeni atamalar yapıldı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU!
Yeni atamaları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun. Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz."
Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2023
Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.
Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki… pic.twitter.com/4SowZHC1TZ
24 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla emniyet müdürleri atama kararnamesi 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Soylu döneminde göreve getirilen Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü görevden alınmıştı.
Kararname ile Soylu döneminde göreve getirilen Emniyet Genel Müdür yardımcıları da değişti. Kararnameyle, görevden almalar ve yer değişiklikleriyle birlikte toplam 52 ilin emniyet müdürü değiştirilmişti.
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