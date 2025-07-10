Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı kapsamında öğretmenlerin mazerete bağlı il içi yer değişikliği sürecine ilişkin başvuru ve tercih aşamalarını duyurdu. Peki, MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman? Öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Mazerete bağlı il içi yer değişikliği sürecinde ilk aşamada başvuruları kabul edilen öğretmenler için şimdi gözler tercih aşamasına çevrildi. Sürecin ikinci adımında, öğretmenler atanmak istedikleri okulları belirleyecek.

Tercih işlemleri, 10 - 14 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Bu tarihler arasında öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine sunulan eğitim kurumları arasından tercihte bulunacak. Tercih işlemleri MEBBİS sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

10 - 14 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak tercih sürecinde, boşalması öngörülerek ilan edilen ancak atamalar sonucunda norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihlerine işlem yapılmayacaktır.