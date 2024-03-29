MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? 2. dönem yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılan ortak sınavların sonuçlarına dair araştırmalar başladı. Peki, MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? 2. dönem yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart Salı, matematik dersleri için 27 Mart Çarşamba günü ülke genelinde ortak sınav yapılacağını duyurmuştu. Peki, MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı? 2. dönem yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. MEB’den yapılan açıklamada puanlama işleminin 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacacağı bilgisini paylaşıldı. Puanlama sona erdikten sonra sınav sonuçları paylaşılacak.
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