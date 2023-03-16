MEB personel alımı ne zaman? MEB ne kadar personel alacak? MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MEB bünyesinde çalışacak sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Özer'in bu paylaşımından sonra iş sahibi olmak isteyen yurttaşlar, sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler ve ne kadar personel alınacak gibi soruları sormaya başladı. Peki, MEB personel alımı ne zaman? MEB ne kadar personel alacak? MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
MEB bünyesinde istihdam edilemek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Mahmut Özer, yaptığı açıklamada personellerin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirileceğini ifade etti. İstihdam edilecek personeller öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirilecek. İşte, ayrıntılar...
MEB NE KADAR PERSONEL ALACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada MEB bünyesinde çalışacak 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
MEB HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.
Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat alımı yapılacak.
MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Özer'in yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışacak 5000 kişi için başvuru tarihinin ileri bir zamanda açıklacağını belirtti.
Yapılan açıklamada, "Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerde ilan edilecek." denildi.
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