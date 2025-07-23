Bakanlık bünyesinde sözleşmeyle ve ders ücreti karşılığında mesleğini icra etmek için başvuru yapacak ücretli öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyuruları takip ediyor. Peki, MEB ücretli öğretmen başvuruları başladı mı? MEB ücretli öğretmen başvuruları nasıl yapılır?

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlar. Başvuru tarihleri ise ilçelere göre değişiklik gösterir. Şu ana kadar Beyoğlu ilçesi ve Şırnak il Milli Eğitim Müdürlüğü tarihleri duyurdu.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Şırnak'ta ise 15 Ağustos'ta sonlanıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR