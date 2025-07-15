2025-2026 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları yakın zaman sonra başlayacak. Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adayların başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik göstermektedir. İstanbul Beyoğlu ilçesi için başvurular 7 Temmuz itibarıyla alınmaya başlandı. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yoğunlaşmakta olup, adayların görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmeleri önemlidir.

Başvuru sonuçları ise adaylara SMS veya e-posta yoluyla iletilmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Giriş işleminin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” hizmeti seçilerek başvuru ekranına ulaşılır.

Adayların karşısına kişisel bilgiler, eğitim durumu ve varsa KPSS sonuçlarının yer aldığı formlar gelir. e-Devlet üzerinde kayıtlı telefon ve e-posta bilgileri otomatik olarak ekrana yansır.

Adaylar, mezuniyet bilgilerini eksiksiz doldurmalı ve formasyon bilgisi mevcutsa ilgili kutucuğu işaretleyerek bu bilgileri de eklemelidir.

KPSS sınavına girmiş olan adaylar, isterlerse bu bilgileri de formda belirtebilir.

Tüm bilgilerin eksiksiz girilmesinin ardından “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklanarak başvuru işlemi tamamlanır.