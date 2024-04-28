MEB, yeni müfredat çalışması kapsamında ‘inanç temelli’ insan yetiştirmeyi hedefliyor: Fene din ayarı

Din kültürü ve ahlak bilgisi ders içerikleri fen bilgisi dersiyle eşgüdümlü götürülecek.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00
MEB, yeni müfredat çalışması kapsamında ‘inanç temelli’ insan yetiştirmeyi hedefliyor: Fene din ayarı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredatı sadeleştirme amacıyla başlattığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” taslak çalışmalarını paylaştı. 4-8. sınıflar ile 9-12. sınıf öğrencilerine okutulacak “din kültürü ve ahlak bilgisi”, “peygamberimizin hayatı” gibi dersleri içeriği yayımlandı.

Yeni model kapsamında “yaratılış teorisini” eğitim sistemine işleyeceği belirtilmişti. Ancak biyoloji dersleri taslaklarında yaratılış teorisinin olmadığı görüldü. Öğretmenlerden din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin fen bilgisi dersleriyle ilişki kurması istendi.

Bu amaçla 5. sınıf öğrencilerine gösterilecek “Allah inancı” ünitesinde, evrenin oluşumunun “tevhit” (Allah’ın birliği) anlayışı üzerinden işlenmesi istendi. Bunun yanı sıra 4. sınıftaki “peygamber sevgisi” ünitesinde de peygamberin çevreye verdiği önemin kavratılması ve çevrenin “yaratıcı” tarafından oluşturulduğuna dikkat çekilmesi istendi.


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