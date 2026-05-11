Milli Eğitim Bakanlığı ile Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak atama listeleri sonrası öğretmenlerin yeni görev yerleri kesinlik kazanacak. Peki, MEBBİS tayin listesi yayınlandı mı, sonuçlara nereden bakılır? Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama...

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 4-6 Mayıs tarihleri arasında başvurularını aldığı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları, 11 Mayıs 2026 Pazartesi bugün erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sıra kayıt işlemleri de gün içerisinde sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Atama sonuçları ilan edildiği andan itibaren, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşletim Sistemi) üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla sonuç belgelerine erişebilecekler.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

2026 yılı il içi öğretmen atamalarında yerleştirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Aynı eğitim kurumunu tercih eden adaylar arasında puan eşitliği oluşması halinde ise devreye ek kriterler girecek. Bu durumda öncelik, öğretmenlikte daha uzun hizmet süresine sahip personele verilecek. Hizmet süresinin de eşit olması halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü dikkate alınarak atama işlemi gerçekleştirilecek. Tüm değerlendirme süreci, MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda otomatik ve şeffaf şekilde yürütülüyor.