ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını değerlendirebilmek için soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını beklemeye başladı. Peki, 2026 ALES/1 soruları ve cevap kitapçıkları ne zaman yayımlanacak? ALES/1 sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

ALES/1 SORULARI VE CEVAP KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının, sınavın ardından gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ALES/1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?

Sınava katılan adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki tüm sorulara https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek. Soru kitapçıklarının ise genellikle 10 gün boyunca adayların incelemesine açık tutulması bekleniyor.