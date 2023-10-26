MEB'den eşitsizlik itirafı: Eğitimdeki 'zayıflıklar' ortaöğretim genel müdürlüğünün faaliyet raporuna yansıdı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 07:43

Eğitim alanında en çok yöneltilen “bölgesel eşitsizlik” eleştirisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) raporuna yansıdı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 2022’ye ilişkin faaliyet raporunun “zayıflıklar” kısmında “Eğitim ortamları ve donanım itibarıyla ülkenin her tarafından belirli standartların sağlanmaması” bulgusuna yer verildi. Zayıflığın nedeni için de “Ülke genelinde eğitim ortamlarının kalitesi veya donanımı itibarıyla bölgesel ve okul türleri düzeyinde farklılık arz etmektedir” ifadesi kullanıldı.

PROGRAMLARDA DİN AĞIRLIĞI

Bölgesel eşitsizliklerin yanı sıra müdürlüğün yürüttüğü alt programlarda “din öğretiminin” verildiği de görüldü. Müdürlüğün, eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimin sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin artırılmasına yönelik yürüttüğü “Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği” alt programının faaliyetleri arasında din öğretiminde destekleme ve yetiştirme kurslarının verildiği görüldü. Bununla birlikte genel ortaöğretimde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri kapsamında hayata ve yükseköğretime hazırlamak amacıyla yürütülen “Genel Ortaöğretim” alt programının faaliyetleri arasında da din öğretimine yönelik eğitim ve öğretim hizmetleri yer aldı. Raporda söz konusu faaliyetlerle ilgili diğer faaliyetler için verilen detayların verilmemesi dikkat çekti.

MEMNUNİYET DÜŞÜK

Müdürlüğe bağlı öğrenci pansiyonlarında memnuniyet oranları da açıklandı. Raporda pansiyonların memnuniyet oranı için 2022’de yüzde 83 hedeflenirken yıl sonunda gerçekleşme oranı yüzde 53’te kaldı. Müdürlük, bu oran için “makul” değerlendirmesinde bulundu.