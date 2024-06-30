MEB’den imam hatibe yönlendirme

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) LGS kapsamında, merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını açıkladı. Açıklanan kontenjanlarda geçen seneye kıyasla, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin kontenjanlarında azalma yaşanırken Anadolu imam hatip ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kontenjanlarında artış görüldü. Kontenjanlardaki değişimi Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitimci Özgür Bozdoğan, “MEB’in öğrencileri yönlendirmeye çalıştığı fakat öğrencilerin talep etmediği okullarda kontenjan artışı var. Bu seçenekleri daraltarak yapılan bir yönlendirmedir. Eğitim aracılığıyla bir başka toplumsal yapının inşa edilme süreci devam ediyor” diye konuştu. Öğrencilerin bilgi ve yetenekleriyle ilişkin okullara yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bozdoğan, “Veliler, çocuklarının akademik eğitim almasını istiyor. MEB ise ısrarla çocukların eğitim alma hakkını sınırlandırıyor. Veliler de olanak bulamayınca özel okullara yöneliyor” dedi.

