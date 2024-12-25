MEB'den ‘Portfolyo’ dayatması

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulöncesi uygulamaları eğitimcilerin tepkisine neden oluyor. Eğitimciler söz konusu uygulamaların; okulöncesi öğretmenlerin iş yükünü artırdığını ve eğitimin niteliğini düşürdüğünü söylüyor. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulöncesi eğitim kurumlarına, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Okul Öncesi Eğitimde Portfolyo” konulu yazısını gönderdi. Yazıda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı’nda çocukların yaptıkları etkinliklerin hedeflerinin yer aldığı portfolyolardan yararlanılmalıdır” ifadeleri yer aldı. Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, “Her öğrenci için haftada en az bir etkinliğin sisteme yüklenmesinin işlevsel karşılığı yok. Alanda karşılığı olmayan, uygulamada binbir türlü zorluğu olan bu uygulama angaryadan başka bir şey değil” dedi.