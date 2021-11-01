MEB'den yardımcı kaynak açıklaması

01 Kasım 2021 Pazartesi, 10:46

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlere yardımcı kaynak desteğinin çeşitliliğini artırma kararı doğrultusunda ilki ekim ayında hazırlanan destek paketlerinin ikincisini bugün kullanıma sunuldu.

İnternet üzerinden erişilebilen kaynaklar ayrıca basılı ve ücretsiz olarak da tüm öğrencilere ulaştırılacak. İçinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kasım ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer alan yardımcı kaynak destek paketine, MEB'in resmi internet sitesi 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

7 BİN SORU BULUNUYOR

2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinde, 7 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan pakette ayrıca 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilerin istifade edebileceği 2 bin 200 çalışma sorusu yer alıyor. YKS'ye yönelik kaynak setinde ise 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru mevcut.

9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı. Bu videolar aracılığı ile öğrenciler; öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanı bulacak.