Son dakika: Bakan Koca'dan 'okulların kapanacağı' iddialarına yanıt
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 'okulların kapanacağı' iddiaları sonrası açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs vaka sayılarının günlük 25- 30 bin aralığında seyrettiğini belirterek, “Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir” dedi.
Şener'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış'' dedi.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz.''
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