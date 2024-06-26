MEB’in maarif modelini meşrulaştırma girişimine eğitimcilerden ‘Bu neyin görüşü?’ tepkisi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.06.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu” gönderdi. Öğretmenlerin ortak metne ilişkin görüşlerini sunulmasını istendi. Görüşlerin sunulacağı form okuldaki öğretmenlerin “ortak görüşü” olarak kabul edilecek. Formda yer alan değerlendirmeler okuldaki zümre başkanı koordinesinde “veri.meb.gov.tr” adresine işlenecek. Konuyu gazetemize değerlendiren Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, “Formla, öğretmenler de bizim yanımızda gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar” dedi. Özbay, formun yeni müfredatı olumlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin görüşünün müfredat hazırlanmadan önce alınması gerektiğine dikkat çeken Özbay, “Bakan da bakanlık yetkilileri de çok iyi biliyor ki yaptıkları uygulamalar anayasaya, cumhuriyete, eğitime aykırı. Şimdi kendilerine buradan bir meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Talim ve Terbiye Kurulu onaylamış, bakan onaylamış, cumhurbaşkanı açıklamış. Yeni müfredatın kitapları basılmaya başlanmış. Bu neyin görüşü?” diye konuştu.

Eğitim-İş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu’na yönelik “Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı” diyerek şerh metni hazırladı.

İDEOLOJİK SAPLANTI...

Öte yandan Burhaniye ilçe eğitim müdürlüğü, ilçedeki okul müdürlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu’nda dikkat edilmesi gerekilen konular ile ilgili bir mesaj gönderdi. Mesajda, “Okul müdürlerimizin ideolojik saplantılarla hazırlanan metinlere geçit vermemeleri konusunda gerekli tedbiri almalarını rica ederim” ifadeleri kullanıldı.