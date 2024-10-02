MEB’in öğretim istatistikleri eğitim sisteminin çöktüğünü gösterdi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 örgün öğretim istatistiklerini önceki gün yayımladı. Türkiye’de artan yoksulluk nedeniyle eğitimi bırakan öğrencilerin sayısı verilere yansıdı.

Bu kapsamda ortaöğretimde öğrenci sayısının düştüğü görüldü. MEB tarafından açıklanan verilerde; 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaöğretimde toplam 6 milyon 789 bin 681 öğrenci eğitim görürken, 2023-2024 döneminde 5 milyon 796 bin 881 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi. Resmi liselerde öğrenci sayısı 4 milyon 208 bin 263’ten 4 milyon 159 bin 331, açıköğretim liselerinde 2 milyon 9 bin 480’den 1 milyon 75 bin 550’ye ve özel liselerde 571 bin 938’den 562 bine düştü. Böylece ortaöğretimde ortalama 1 milyon öğrencinin eğitimi terk ettiği saptandı.

İMAM HATİP ORTAOKULU ARTTI

Örgün öğretim istatistiklerinde dikkat çeken durumlardan birisi imam hatip (İH) ortaokullarında görüldü. Yayımlanan belgeye göre imam hatip ortaokulları sayısı 2023-2024 eğitim öğretim yılında 3 bin 432’den 3 bin 404’e düştü. Ancak imam hatip liseleri bünyesinde açılan imam hatip ortaokullarının sayısı 765’ten 815’e yükseldi. Bunun yanı sıra; imam hatip ortaokullarındaki öğrenci sayılarının fazla olduğu görüldü. İmam hatip ortaokullarında eğitim gören öğrenci sayısı 691 bin 422 iken kız öğrenci sayısının 362 bin 403 olarak saptandı.

İktidarın yatırımlarını aralıksız sürdürdüğü ve artırdığı imam hatip liselerinde ise öğrenci sayılarının düştüğü görüldü. İmam hatip liselerinde sınıf başına düşen öğrenci sayısı 22 iken Anadolu liselerinde sınıf başına ortalama 30 öğrenci bulunuyor. Türkiye’de 366 fen lisesi bulunurken bu okullarda toplam 143 bin 152 öğrenci bulunuyor. Bu kapsamda 6 bin 528 derslikte ortalama 22 öğrenci okuyor. 95 tane sosyal bilimler lisesinde ise 40 bin 665 öğrenci ve 1874 derslik bulunuyor. Ortalama bir sınıfa 22 öğrenci düşüyor.