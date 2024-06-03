Bakan Tekin'den açıklama: Mezuniyet baloları yasaklandı mı?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:01

Güncelleme: 03.06.2024 - 13:01

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yayımlanan yeni müfredat taslağı olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne karşı tepkiler sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı. Tekin, liselerde mezuniyet baloları hakkında da konuştu. Peki, Mezuniyet baloları yasaklandı mı?

MEZUNİYET BALOLARI YASAKLANDI MI?

"Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna da yanıt veren Tekin, "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Bu kanun metninde şu an süreç tamamlandı. Zannediyorum artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz. Bir aksilik olmadan tamamlanır" diye konuştu.