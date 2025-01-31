MEB'in uyarı yazısına eğitimcilerden tepki: Sendikal haklara açık bir saldırı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:58

Güncelleme: 31.01.2025 - 15:58

Kamu emekçileri artan hayat pahalılığı, zamlar ve aldıkları ücretlere tepki göstermak amacıyla 13 Ocak 2025 tarihinde iş bırakmıştı. MEB sendikaların aldığı karar doğrultusunda iş bırakma eylemine katılan öğretmenlere uyarı yazısı gönderdi. Bakanlığın gönderdiği yazıda, "Sendikal hak kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen iş bırakma fiili öğrencilerimizin eğitim haklarının engellenmesi, güvenliklerinin tehlikeye atılması başta olmak üzere bir çok açıdan veli ve öğrencilerimizin temel hak ve özgürlüklerini engelleyici niteliktedir" ifadeleri kullanıldı.

'KAMUSAL EĞİTİMİ SAVUNMAK İÇİNDİ'

Konuya ilişkin Eğitim-İş'ten açıklama geldi. MEB'in hukuk dışı bir yaklaşımla öğretmenlere baskı kurmaya çalıştığının belirtildiği açıklamada iş bırakma eyleminin ulusal ve uluslararası hukuktan doğan meşru bir sendikal hak olduğu anımsatıldı. Açıklamada, "Okulları temizleyemeyen, yeterli öğretmen atamayan, öğrencilerin en temel güvenliğini sağlayamayan kimdir? Öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim görmesini engelleyen, okullarda yeterli personel çalıştırmayan, kadrolu öğretmen atamak yerine güvencesiz istihdam modellerini dayatan, eğitimi piyasalaştıran ve niteliksizleştiren, eğitim emekçilerini açlık sınırında yaşamaya mecbur bırakan bizzat MEB’dir! Eğitim-İş olarak, eğitim hakkını gerçekten savunan ve koruyan tarafız. İş bırakma eylemimiz de işte tam olarak bu sorunlara dikkat çekmek, kamusal eğitimi savunmak ve eğitim emekçilerinin haklarını korumak içindi" denildi.

'SENDİKAL MÜCADELEYI BALTALAMA'

MEB'in, kendisini bir patron gibi konumlandırarak, öğretmenleri hizaya sokmaya çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "MEB, sendikal haklarımızı engellemeye çalışarak açıkça suç işlemektedir. Anayasal güvence altında olan haklarımızı kullanmamız nedeniyle tehdit edilmemiz, sendikal mücadelemizi baltalama girişimidir ve açık bir mobbingdir! Eğitim-İş olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Sendikal haklarımızı kullanmamıza engel olmaya çalışan hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz! Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürecek, eğitim emekçilerinin onurlu mücadelesinden asla geri adım atmayacağız!" ifadeleri kullanıldı. Eğitim-İş, Bakanlığa bir yazı göndererek, yazının 'anayasaya aykırı olması nedeniyle' geri alınmasını talep etti.

‘SAYGI GÖSTERMELİ’

MEB'in attığı adımın anayasa, uluslararası sözleşmeler ve demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirten Eğitim Sen tarafından ise "Sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik baskılar son bulmalıdır. MEB, sendikal hakları ihlal eden uygulamalarına son vermeli ve sendika örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermelidir" açıklaması geldi.











