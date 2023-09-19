MEB'in yeni sistemine tepki: 'Fırsat eşitsizliğini gözardı etmemeli'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, ilkokullarda uygulanacak ölçme-değerlendirme sistemindeki değişiklikle öğrencilerde sonuç odaklı bir değerlendirme yerine süreç odaklı bir değerlendirme yapılacağını, öğrencinin gelişim dosyasının öne çıkacağını belirtti.



Buna göre öğrencilerin bireysel ya da grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem raporu, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme gibi ölçme araçalarıyla gelişimi takip edilecek.

Bülbül, okullarda bu sistemle birlikte “durum değerlendirmesi” kavramının ön planda olacağını belirterek ölçmenin temel amacının öğrencinin okula başladığında bulunduğu nokta ile süreç içinde geldiği nokta arasındaki gelişimi görmek olarak açıkladı.

Bunun yanı sıra Türkçe eğitiminde ise öğrencinin dört becerisinin ölçülmesi amaçlanırken bu kapsamda özel ölçme araçları kullanılacak.

Eğitimci Maksut Balmuk, bu sisteme karşı çıkılmasının doğru olmadığını ancak öğrenci ve okullar arasında fırsat eşitsizliğinin de gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Balmuk, “Türkiye’deki eğitim gerçeğini ortaya koymamız gerekiyor. Sınıf mevcudiyetleri, riskli yapı, bölgeler arası sosyo-ekonomik koşulları, öğretmen eksiği gibi bütün farklılıkların ortadan kaldırılması gerekir. Böylece adil yapı oluşur” dedi.

"UYGULANABİLİR GİBİ GELMİYOR"

Sınav odaklı bir eğitim sisteminin olduğunu belirten Balmuk, şunları söyledi: “Çocuklar öğrenciliğe başladığı süreçten sonra liseye geçiş sınavı, üniveriste sınavı, yerleşme sınavı gibi birçok sınavla karşı karşıya. Ayrıca sınıf öğretmenlerimiz zaten zor sınavlar yapmıyordu. Bu değişiklikle sadece 4. sınıflarda da sınav kaldırımış oldu. Aslında pek bir değişiklik yapılmıyor. Türkiye’deki okullar ve öğrenciler arası farklılıklar ile sınav gerçekliğine bakıldığında bu sistem pek uygulanabilir gelmiyor.