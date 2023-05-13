MEB'te görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak? MEB'te görevde yükselme sınavı başvuruları ne zaman?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:16

Güncelleme: 13.05.2023 - 11:18

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması yönetmeliği kapsamında yapılacak olan görevde yükselme sınavının ne zaman olacağı uzun zamandır aratılıyordu. Bakan Özer, konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevde yükselme sınavı için 22 Mayıs'ta, Bakanlığın meb.gov.tr adresinde, sınav uygulama duyurusunun yayımlanmasının ardından sürecin başlayacağını kaydetti. İşte ayrıntılar...

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Özer'in aktardığı bilgiye göre, yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVAINA GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava giriş belgeleri, 26 Haziran'da yayımlanacak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 9 Temmuz'da yapılacak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.