MEB 45 bin öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:43

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:43

Millî Eğitim Bakanlığı'nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adaylar için tercih süreci başlıyor. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgi verdi.



Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaştı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ BAŞLADI MI?



Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak .

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak..