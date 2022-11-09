MHUY ön başvuru sonuçları açıklandı mı? MHUY başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM'den 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı ile ilgili açıklama geldi. MHUY ön başvuru sonuçları açıklandı mı? MHUY başvuruları nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:24
MHUY ön başvuru sonuçları açıklandı mı? MHUY başvuruları nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini bekliyor.  Sınava ön başvurular 27 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

MHUY ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, ön başvuru sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

MHUY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MHUY nihai başvurular ise 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, nihai başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 10 Kasım 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren yapabilecek.

MHUY SINAVI NE ZAMAN?

MHUY sınavı 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacak.


ÖSYM BAŞVURU MHUY Hazine ve Maliye Bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler