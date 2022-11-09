MHUY ön başvuru sonuçları açıklandı mı? MHUY başvuruları nasıl yapılır?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:24

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini bekliyor. Sınava ön başvurular 27 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

MHUY ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, ön başvuru sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

MHUY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MHUY nihai başvurular ise 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, nihai başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 10 Kasım 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren yapabilecek.

MHUY SINAVI NE ZAMAN?

MHUY sınavı 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacak.