Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullarda ders süresi kısalacak mı? Ders süresi ne kadar olacak? Okullarda müfredat değişecek mi?

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:16

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:16

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Okullarda ders süresi kısalacak mı? Ders süresi ne kadar olacak? Okullarda müfredat değişecek mi?

DERS SÜRELERİ KISALACAK MI?

Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti.

Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.