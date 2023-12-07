Milli Eğitim Bakanlığı, aile yapısını hadis ve ayetle anlatacak... Öğrenciye ‘fıtrat’ eğitimi

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

Laik eğitimin altını oyma çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselere seçmeli dersler kapsamında “Türk sosyal hayatında aile” dersini ekledi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dersin müfredatı önceki gün Talim ve Tarbiye Kurulu Başkanılığı’nın onayından geçti.

Lise düzeyinde verilecek ders kapsamında “Tarihsel süreçte Türk aile yapısı” adlı bir ünite yer aldı. Aile kurmanın “fıtrata uygun olduğuna” anlatılacak, ünitenin içeriğinde İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemde aile yapısına ayet ve hadisler ışığında değinilecek.

Peygamberin “Veda Hutbesi” kapsamında eşlerin birbiri üzerindeki hak ve sorumluluklarını öğrencilerin tespit etmesi de hedefleniyor.

İbni Fadlan, İbni Batuta ve Evliya Çelebi’nin eserleri ile Dede Korkut Hikâyeleri, Divânu Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü’lHakayık ve Divan-ı Hikmet olmak üzere beş eserden seçilen örnek metinlere yer verilecek.



‘KAYGI DUYUYORUZ’

MEB’in adımını Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Nurcan Korkmaz, “Dini derslerin içeriği çocukların gelişimsel düzeylerine ve ilgi alanlarına uygun değil. Bilgisayar çağında yaşayan bir çocuğun buna benzer derslere ilgi duyması beklenemez. Bu, MEB’in 20 yıldır süregelen eğitimi dinselleştirme çabasının bir ürünü” dedi.



Korkmaz, “Aileyi fıtrat üzerinden anlatan anlayış hâkim. AKP iktidarı, kadınları bireysel hak ve özgürlükler açısından değil, aile kurumu çerçevesinde konumlandırmaya çalışan zihniyete sahip” ifadelerini kullandı. Ders kapsamında Cumhuriyet sonrası medeni Türk aile yapısının hedef alınabileceğine dikkat çeken Korkmaz, “Dersin içeriğinin nasıl doldurulduğu ve hangi branş öğretmenlerinin vereceği göz önünde bulundurulduğunda, Medeni Kanunu’nun nasıl işleneceği konusunda kaygı uyandırıyor. İktidar zaten Medeni Kanun’dan kurtulmak istiyor. İslami toplum yaratmaya yönelik oluşturulan bir ders” diye konuştu

