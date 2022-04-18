Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:02

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

1 haftalık aranın ardından 81 ilde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Özer, öğretmen ve öğrencilere, geriye kalan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyerek, şöyle konuştu:

"Hakikaten başarılı ve kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime, gerekli tedbirleri alarak başlamış olduğumuz yolculuğu çok başarılı bir şekilde devam ettirdik. Hiçbir kesintiye uğranmadan gerekli tüm önlemleri alarak süreci başarılı bir şekilde nihayetlendirmek üzereyiz. Çok az bir süremiz kaldı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasına. Öğretmenlerimize tüm fedakarlıkları için çünkü maskeyle ders anlatmak öyle kolay değil, iklim artık yavaş yavaş yaza doğru evriliyor, çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor, tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine küçük yavrularımız, öğrencilerimiz de büyük fedakarlıkla yaşlarına bakmadan tüm kurallara uyarak, gerekli sağlık tedbirlerini alarak kararlı bir şekilde yaklaşık 8 aydır eğitimlerine devam ediyorlar, hepsini kutluyorum bu kararlı duruşları nedeniyle. Tüm eğitim camiamız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, Covid-19 sürecinde şunu göstermiş oldu; gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır. İnşallah bundan sonra böyle salgınlar yaşanmaz, dilek ve temennimiz budur ama farklı durumlar oluşsa bile artık tüm ülke okulların ilk açılacak ve son kapanacak yerler olduğunu 2021-2022 eğitim ve öğretim yılıyla görmüş oldu. Gerekli önlemler alındığı zaman okulları kapatmanın gerekmediği de tüm toplum tarafından da kabullenilmiş oldu."