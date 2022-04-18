Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 haftalık aranın ardından 81 ilde yüz yüze eğitime devam ettiklerini söyledi. Özer, "Tüm eğitim camiamız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, Covid-19 sürecinde şunu göstermiş oldu; gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.
1 haftalık aranın ardından 81 ilde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Özer, öğretmen ve öğrencilere, geriye kalan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyerek, şöyle konuştu:
"Hakikaten başarılı ve kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime, gerekli tedbirleri alarak başlamış olduğumuz yolculuğu çok başarılı bir şekilde devam ettirdik. Hiçbir kesintiye uğranmadan gerekli tüm önlemleri alarak süreci başarılı bir şekilde nihayetlendirmek üzereyiz. Çok az bir süremiz kaldı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasına. Öğretmenlerimize tüm fedakarlıkları için çünkü maskeyle ders anlatmak öyle kolay değil, iklim artık yavaş yavaş yaza doğru evriliyor, çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor, tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine küçük yavrularımız, öğrencilerimiz de büyük fedakarlıkla yaşlarına bakmadan tüm kurallara uyarak, gerekli sağlık tedbirlerini alarak kararlı bir şekilde yaklaşık 8 aydır eğitimlerine devam ediyorlar, hepsini kutluyorum bu kararlı duruşları nedeniyle. Tüm eğitim camiamız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, Covid-19 sürecinde şunu göstermiş oldu; gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır. İnşallah bundan sonra böyle salgınlar yaşanmaz, dilek ve temennimiz budur ama farklı durumlar oluşsa bile artık tüm ülke okulların ilk açılacak ve son kapanacak yerler olduğunu 2021-2022 eğitim ve öğretim yılıyla görmüş oldu. Gerekli önlemler alındığı zaman okulları kapatmanın gerekmediği de tüm toplum tarafından da kabullenilmiş oldu."
Video Haberler
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası'
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Uludağ'da yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
- Bu çiçeği koparan, araba fiyatı kadar ceza ödüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 8 camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
- Jandarma'dan dev denetim: 15 bin kişi sorgulandı
- Gündem: Batı Şeria ve Doğu Kudüs
- Tek gövdede 'en fazla domates yetiştirme' rekoru kırıldı
- Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- New York borsası karışık seyirle açıldı
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Her şey bir anda oldu: Konuşurken telefonu çalındı
- Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
- Dur ihtarına uymadı: Ters yönde kaçarken yayaya çarptı