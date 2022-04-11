Malatya İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı: 'Kendi şehrimde zulme maruz kaldım'

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:01

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan görev değişimi tartışma konusu oldu. Yaklaşık 1 buçuk yıldır bu görevde bulunan Battal Kanbay'ın yerine İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir atandı. Kanbay ise Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Kanbay'ın kararla birlikte Twitter hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Kanbay, "Benim heveslerim kursağımda kalmakla ünlüdür. Bir buçuk sene kendi şehrimde zulme maruz kaldım. Üzgünüm hem de çok üzgün" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet.com.tr olarak karar üzerine ulaştığımız Battal Kanbay, kararın kendisine bizzat Bakan Mehmet Özer telefondan aranarak iletildiğini söyledi. Kanbay, sosyal medyaki ifadesiyle kentteki bazı siyasi çevreleri, ildeki milletvekillerini ve kimi çıkar gruplarını kastettiğini ifade etti.

MÜDÜRÜ 'ÇETELER' Mİ YEDİ?

Karara dair konuştuğumuz Malatya Eğitim-Sen Şube Başkanı Kazım Albayrak da Kanbay için "Malatya'ya son yıllarda gelen adaletli, liyakati bilen, çocukların çağdaş eğitiminden yana tavırları olan bir müdürümüzdü" dedi.

Kanbay'ın ildeki okullarda yapılan birçok ihaledeki usulsüzlüğe müdahale ettiğini, bunlarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirten Albayrak, "En son Akçadağ Kürecik'te bir okulun müteaahhitini usulsuz ihalelerden dolayı savcılığa vermişti" diye konuştu.

Kararla ilgili olarak ildeki "çeteleşen" grupların etkisine de dikkat çeken Albayrak, 'Meşaleciler' adı verilen bir gruba işaret etti. Albayrak, bu grubun kurumlarda atamalara, okullardaki idarecilere kadar müdahale edebildiğini ifade etti.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Battal Kanbay’ın görevden alınmasına muhalefet partilerden de sert tepki geldi. Karara dair bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “3 hafta önce Malatya’ya gelen Milli Eğitim Bakanının Malatya’daki eğitim kalitesine ve Milli Eğitim yetkililerine övgüler düzerken, 3 hafta sonra Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay hangi sebeple görevden alınmıştır? Yolsuzluk mu usulsüzlük mü yapmıştır? Şayet bir suçu kusuru yoksa müdürün kendi memleketinde 1.5 yıl gibi kısa sürede neden görevden alındığı kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz da Battal Kanbay’ın Malatyalı olarak başarılı hizmetler yaptığını, kamuoyunun neden görevden alındığına dair açıklama beklediğini de dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Battal Kanbay, kulağımıza geldiği kadarıyla, bazı usulsüz ihalelere müdahale etmiş ve iptal ettirmiş. Malatya’da liyakatli 3-5 daire müdürlerinden biri olan Kanbay’ın görevden alınması bizleri son derece üzmüştür. Hemşehrimiz olan Battal Kanbay herhalde dürüst ve çalışkan olmanın bedelini ödüyor. İYİ Parti iktidarında, dürüst, çalışmak, liyakat sahibi daire müdürleri, hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, görevden alınma korkusu yaşamadan çalışmalarına devam edecek.''

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ise tepkisini "İşin ehli ve Malatya’nın yetiştirmiş olduğu bir insan olan İl Milli Eğitim Müdürü’nü görevden almak hangi siyasi etikle açıklanabilir. Bu yaşanan olay Malatya kamuoyunda derin bir rahatsızlık meydana getirmiştir. Burdan açıkça şu çağrıda bulunmak istiyorum. Battal Bey tekrar görevine iade edilmeli ve adaletten, liyakatten ve şeffaflıktan asla ama asla taviz verilmemelidir" diyerek dile getirdi.

Kanbay'ın görevden alınmasına gelen tepkiler arasında MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen de yer aldı. Sendikanın Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, Kanbay'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımını alıntılayarak “Geçmişten bu güne bu topraklarda yaşayan her bir Battal’ın muhakkak bir hikayesi vardır. Dikkat edin bu hikaye destanlaşmasın!!!” ifadelerini kullandı.



