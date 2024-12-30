Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen adayları KPSS'ye girmeyecek

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Eğitim editörleriyle Sabancı Öğretmenevi’nde bir araya gelen Bakan Tekin, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayladığı programların sınavda yer alacağını belirtti.

ÖZEL OKUL KİTAPLARI

Özel okul ücretleriyle ilgili bir soru üzerine bazı okulların eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna gittiklerini hatırlatan Tekin, “Orada bir düzenleme yapıyoruz. Mesela bizim bedava dağıttığımız kitap setine benzer bir kitap seti için 50 bin-60 bin TL isteyen özel okullar vardı. Velinin şunu bilmesi gerek, bakanlık tarafından yazılmış ücretsiz bir kitap varken fahiş fiyatlarla ders kitaplarına para ödenmesi çok anlamlı değil” diye konuştu.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI

Dijital bağımlılıkla ilgili çalışma yapıldığını, birçok ülkede sosyal medya uygulamalarına yaş sınırı getirildiğini kaydeden Tekin, “Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil. ‘Okullardaki şiddet’ tanımlamasının içerisinde en büyük şiddet tanımı, sosyal medya uygulamalarında, dijital alanda ortaya çıkıyor. Bu konudaki şiddet tanımlanma oranları yüzde 74’lerde. Çok yüksek bir oran” dedi. Milli Eğitim bakanı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğinin yeni müfredatla uyumlu hale getiriliceğini de sözlerine ekledi.

"YILBAŞI KUTLAMASI YASAK DEĞİL"

Bakan Yusuf Tekin, “Okullarda yılbaşı kutlaması yasaklandı mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yılbaşı kutlamasıyla ilgili değil de ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde yaptığımız değişiklik hatırlatıldı. Bakanlıktan giden yeni bir şey yok bu anlamda. Öğrencilerin, velilerin külfet altında bırakacak şekilde kullanılmasına karşıyız. Onun dışında zaten başka bir şeyimiz yok. Mezuniyet törenlerini ve baloları yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Biz sadece şunu söyledik; buralarda belki çok fazla problem olmuyor ama Anadolu’da bir tane beş yıldızlı otel var. Otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor, velileri zorluyor. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyor. Biz ‘Çocuklarımızın mezuniyet programları okullarda yapılsın, okulların salonlarında yapılsın, ilave bir külfet getirilmesin’ dedik.”