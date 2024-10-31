Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusu
CHP Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu milletvekilleri ve gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş, öğretmen atamalarında yaşanan mülakat skandalına dikkat çekmek için MEB önünde oturma eylemi yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı geçen cuma mülakat sonuçlarını açıkladı fakat sıralamaları paylaşmadı. Durum eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Önceki gece ise CHP Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu milletvekilleri ve gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş, öğretmen atamalarında yaşanan mülakat skandalına dikkat çekmek için MEB önünde oturma eylemi yaptı. Eğitim sendikalarının temsilcilerinin de katıldığı eylem, mülakat sonuçlarının açıklandığı saat 22.00’de başladı ve sabah 09.00’a kadar sürdü. Eylemin sonunda Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti. Sonrasında Özçağdaş ve beraberindeki heyet, bakanlıktan Ankara Adliyesi’ne doğru yürüyerek Bakan Tekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na “görevi kötüye kullanma suçundan” suç duyurusunda bulundu.
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