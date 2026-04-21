Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Erkek Lisesi’nde hazırlık sınıflarını azaltma kararı aldı: Almanca eğitime darbe

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul Erkek Lisesi’nde küçülme kararı aldı. Almanca hazırlık sınıfı sayısı beşten ikiye düşürüldü. Bakanlık hazırlık sınıfı düzenlemesini doğruladı ancak gerekçe ile ilgili sorular yanıtsız kaldı.

Almanya’da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesindeki habere göre, yeni düzenleme uzun vadede mezun sayısını 150’den 60’a düşürebilir. Kalan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıflarına yönlendirilmesi ve yalnızca Türk diploması alması öngörülüyor. Haberde son yıllarda mezunların yüzde 90’dan fazlasının yükseköğretim için Almanya ve İsviçre’ye gittiği ve çoğunun geri dönmediği belirtiliyor. Bakanlığın Frankfurt, Berlin ve Köln’de Türk okulları açmak isteği belirtilen haberde görüşleri yer alan okulun eski yöneticilerinden Michael Schoop, sınıf azaltma kararını okulun kalbine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

‘HUKUKİ BOŞLUK VAR’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süre önce İstanbul Erkek Lisesi ile hukuki bir boşluk bulunduğunu belirterek şunları söylemişti: “Orada Alman programı uygulanacağına dair ikili anlaşmada bir hüküm yok. Ama başlamışız, uyguluyoruz şu anda. Bu okulların uyguladıkları programlarla ilgili Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’müz çalışıyor. Almanya ile Fransa ile yaptığımız ikili uluslararası anlaşmalar, 1950’li, 1960’lı yıllardan kalma anlaşmalar. Ama artık ilişkilerimiz çok şekillenmiş, çeşitlenmiş. Biz diyoruz ki yeni konjonktüre göre, diploma denkliğinden tutun eğitim öğretim programlarına, ortak işbirliklerine kadar her şeyi yeniden masaya yatıralım noktasındayız.”

‘EROZYONA UĞRAR’

Okulun önceki yöneticilerinden biri, İstanbul Erkek Lisesi’nin, 142 yıl önce 1884 yılında Riyaziyeci Mehmet Nadir Bey tarafında kurulan akademik başarısı en yüksek tarihi okullardan biri olduğunu hatırlatarak, bakanlığın karanına ilişkin “Okulda Almanca eğitimi 1957 yılında yapılan TürkAlman Kültür Anlaşması’na göre 69 yıldır kesintisiz devam etmektedir. Okul, 1932 yılında Atatürk’ün emriyle bugün öğrenim görülen Düyun-ı Umumiye binasına taşınmıştır. Okulda 1997 yılından itibaren Abitur programı da uygulanmaya başlamıştır. Çift diploma veren okulda, 2009 yılında TürkAlman Eğitim Bakanlıkları arasında yapılan Personel Protokolü ile her yıl 30’ar kişilik 6 sınıfta toplam 180 öğrencinin eğitim görmesine karar verilmiştir” dedi.

Yönetici, “Almanya dışında Almanca eğitim yapılan 150 civarında okul içinde İstanbul Erkek Lisesi en başarılı okuldur. Son 10 yıl öncesine kadar alınan Abitur diploması (Alman lise diploması) ile Almanya ve Avrupa’daki üniversitelere sınavsız girme imkanı varken her yıl okulun mezunlarından ancak yüzde 10’u yurt dışındaki üniversitelere girerken, şu anda bu oran yüzde 90’lara çıkmıştır. 2025- 2026 öğretim yılı başında pansiyon öğrencileri arasında çıkan olaylarla büyük bir sarsıntı geçiren okulda, uzun süreli soruşturmalar sonucunda idareciler ile olaylara karışan öğrencilerin çoğu çeşitli cezalarla okuldan uzaklaştırmışlardı” ifadelerini kullandı.

Okulda bu öğretim yılında meydana gelen olayların faturasının Almanca eğitimine çıkarıldığını belirten eğitimci, “LGS’de Türkiye’nin en zeki çocuklarının girdiği iki okuldan biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde önce 180 öğrenciden 150’ye düşürülen kontenjanların şimdi de Almanca eğitiminin 60 kişilik iki sınıfa indirilmesi okulun misyonunu çok büyük erozyona uğratacaktır. Bu gelişmeler Almanya ile ilişkileri de olumsuz etkileyecektir. Türk milli eğitiminin medarı iftiharı bu okulun, olayların tahribatını atlatmadan Almanca eğitime çok büyük zarar verecek bu kontenjan kısıtlanması ile yeni bir darbe daha yemiş olacaktır” değerlendinmesinde bulundu.