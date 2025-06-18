Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamu kaynakları dini vakıflara açılıyor: Yaz okulları tarikatların elinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl da kamu okullarını dini vakıf ve cemaatlere açtı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) devlet okullarında yaz okulu düzenleyeceği ortaya çıkarken, şimdi de İlim Yayma Cemiyeti’nin benzer bir faaliyet yürüteceği belirlendi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), uygulamanın laik eğitim anlayışını hedef aldığını vurgulayarak tepki gösterdi. TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, İlim Yayma Cemiyeti’nin Türkiye genelinde 88 farklı kamu okulunda yaz okulu açacağını, bu okulların büyük bölümünün imam hatip liseleri olduğunu belirtti. Yaz okullarında görev alacak eğiticilerin ücretlerinin ise müftülükler ve halk eğitim merkezleri üzerinden, doğrudan MEB bütçesinden karşılanacağı ifade edildi. Bebek, “İlim Yayma’nın devlet okullarına yerleşimi, kamu kaynaklarının açık biçimde dini yapılanmalara aktarılması anlamına gelmektedir. Bu bir paralel yapılanmadır” diye konuştu.

'PLANLI BİR PEŞKEŞ'

Sendikanın ulaştığı bilgilere göre, İlim Yayma’nın yaz okulu açacağı okulların önemli bir bölümü, vakfın yöneticilerinin görev yaptığı kurumlar oldu. Bebek, Kahramanmaraş Afşin, Manisa Akhisar ve Bursa Orhangazi’deki bazı okullarda vakıf yöneticilerinin aynı zamanda idareci ya da öğretmen olduğunu hatırlatarak, bu seçimin tesadüf olmadığını belirten Bebek, “Kamusal alanlar planlı ve programlı şekilde bu yapıya tahsis ediliyor. Bu bir sivil toplum faaliyeti değil, organize bir devralma girişimidir” dedi. Yaz okulu düzenlenecek kurumlar arasında İstanbul, Ankara, Konya, Antalya, Rize ve Kilis gibi pek çok kentten imam hatip ortaokulu ve liseleri dikkat çekti. Bebek, bu durumun eğitimde eşitlik ilkesine zarar verdiğini ve çocukların pedagojik bütünlükten uzak yapılara teslim edildiğini kaydetti.

'İDEOLOJİK BİR FAALİYET'

Anayasanın laiklik ilkesine ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı bu uygulamaların durdu-rulması çağrısı yapan Bebek “Değerler eğitimi zaten din kültürü ve âhlak bilgisi öğretmenlerince veriliyor. Din görevlilerinin okullarda görev alması, uzmanlık ve pedagojik eğitimden yoksun bir yapının eğitimin içine taşınmasıdır” diye konuştu.

İLİM YAYMA'NIN YAZ OKULU AÇACAĞI YERLER:

İstanbul/Bahçelievler: Kudret Saraç İHO, Bahçelievler Anaokulu.

İstanbul/Bakırköy: Bakırköy Meydanı’ndaki bir okul.

Ankara: Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi.

Rize: Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Antalya: Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu.

Kilis: Beş okul.

Konya: On üç okul.

Şavşat: Nedim Urhan İmam Hatip Ortaokulu.

Toplam: 49 Şube, 88 Kamu Okulu