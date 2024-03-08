Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'ara tatil' açıklaması: 'Devam etmesi yönünde görüş bildirildi'
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerekse de veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmiş" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerekse de veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmiş" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademileri açılış programında konuşan Yelkenci, "Türkiye Yüzyılında Öğretmen" konulu konferans verdi ve eğitim ile teknoloji arasındaki ilişkiye vurgu yaptı.
Sosyal medyada yayılan asılsız iddialara da değinen Yelkenci, sahte haberlerin çok yapıldığını belirterek, "Orada okunmak için yazıyorlar, haberin doğruluk yanlışlık hassasiyeti, ahlakı yok" dedi.
Ayrıca, Bakan Yardımcısı Yelkenci, yapılan incelemelerde öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ara tatillerin devam etmesi yönünde yüksek oranda görüş bildirdiğini ifade etti.
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