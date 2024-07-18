Millî Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 18.07.2024 - 16:24

Güncelleme: 18.07.2024 - 16:24

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan Millî Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



