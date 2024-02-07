Milli eğitimin deprem raporundan ÇEDES çıktı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 04:00

Adana’da depremden sonra ÇEDES Projesi kapsamında değerler eğitimi yapıldığı açıklandı. Rapora göre okullarda yedi adet kermes düzenlendi. Bunun yanı sıra, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile müftülükler öncülüğünde okul yöneticilerine, temsilci öğretmenlere, manevi danışmanlara ve gençlik merkezi sorumlularına yönelik ÇEDES tanıtım toplantıları düzenlendi. Ayrıca Antalya, Bartın, Bolu, Edirne, Nevşehir, Muğla ve Kırklareli’ndeki okulların Adana’daki okullara yardım etmesini sağlamak için kardeş okul statüsünde “merhamet ve yardımseverlik” destekleme çalışmaları yapıldı.



Raporun Diyarbakır’daki faaliyetlerin işlendiği bölümde ise MEB’den itiraf geldi. İlde yapılan faaliyetler arasında öğrencilere yönelik “deprem” eğitiminin sağlanmayıp deprem sonrası 25 okulda değerler eğitiminin verildiği görüldü. Ayrıca proje kapsamındaki çalışmaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla gerekli derslik, çalışma odası, atölye ve konferans salonları gibi yerlerin hazırlandığı kaydedildi. Öte yandan bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde halk eğitim merkezleri kapasamında açılan kurslar arasında Kuran eğitiminin de bulunması dikkat çekti.

Rapor kapsamında bakanlığa bağlı birimlerin deprem bölgesindeki faaliyetleri de paylaşıldı. Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün ÇEDES verileri de dikkat çekti. Bu kapsamda proje kapsamında okullara 63 milyon 79 bin TL para yardımında bulunulduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra yine proje kapsamında depremdeki okullara 1 milyon 910 bin TL bakım onarım desteği sağlandığı da rapora işlendi. Proje kapsamında deprem bölgesindeki okullarda değerler kulübü oluşturulduğu ve kulüpler aracılığıyla ÇEDES uygulama yerlerinde depremzede öğrencilere yönelik “moral ve motivasyon” çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.