Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:04

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:04

Milli İstihbarat Akademisi, lisansüstü programlarına başvurular başlamıştı. Peki, Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuruları ne zaman bitecek? Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuru şartları neler?

MİA LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli İstihbarat Akademisinden yapılan açıklamaya göre, başvurular 5 Temmuz'a kadar "basvuru.mia.edu.tr" adresinden alınacak. Sadece lisansüstü eğitim verilecek Akademi'de ilk sene iki yüksek lisans programına öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki "İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı"na başvuruda bulunabilecek.

MİA LİSANSÜSTÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekiyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.

Adayların programlara başvururken bir niyet mektubu da sunması gerekiyor.

Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.